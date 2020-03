LIVE | Eerste gevangene in VS overleden aan coronavirus

In Nederland zijn nu 639 mensen overleden aan de ziekte. Het virus is bij 9762 personen geconstateerd. Het aantal ziekenhuisopnames stijgt nog steeds, maar het ’stijgt iets minder snel’, zo stelt het RIVM. Lees hier alles over de nieuwste cijfers in Nederland. Bekijk hier de interactieve kaart van Nederland.

De andere hoofdpunten:

Baby in VS met coronabesmetting overleden

Defensie levert extra beademingsapparatuur aan ziekenhuizen

Ruim 900 coronapatiënten liggen op de intensive care in Nederland

Brabantse broers Bram en Guus (28 en 31) in coronacoma

Aantal coronadoden Italië boven de 10.000

Financieel-economisch:

Overheid komt radeloze winkeliers tegemoet

Rusland zit in een diepe crisis

Uit de sportwereld:

Turkse recordinternational Rüştü Reçber besmet met coronavirus

Deense voetballer Pione Sisto negeert lockdown en vlucht met auto

Uit de entertainmentwereld:

Rammstein-Frontman Till Lindemann geeft update na ziekenhuisopname

Simon Cowell doneert ruim een miljoen

John Cleese ruziet erop los met Amerikanen

Eerste gevangene in VS overleden aan coronavirus

Patrick Jones, een 49-jarige gevangene die 27 jaar uitzat in een cel in Louisiana vanwege drugs, is de eerste gevangene in de VS die is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat heeft de organisatie van Amerikaanse gevangenissen BOP (Bureau of Prisons) zaterdag (lokale tijd) bekendgemaakt.

Jones zat in een licht beveiligde penitentiaire inrichting in Oakdale in de staat Louisiana en kreeg op 19 maart voor het eerst symptomen van het longvirus.

In de Amerikaanse gevangenissen zijn volgens de website van BOP 14 gedetineerden en 13 medewerkers besmet met het coronavirus.

Trump: New York niet in quarantaine

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdag gezegd dat de staat New York niet in quarantaine hoeft te gaan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Wel wordt gekeken naar reisbeperkingen. „Quarantaine is niet nodig. De volledige details worden vanavond vrijgegeven door CDC (Centers for Disease Controle and Prevention)”, zei Trump op Twitter.

Deze vergaande maatregel is evenmin noodzakelijk voor de staten New Jersey en Connecticut, voegde de president er aan toe. Eerder liet Trump op zaterdag weten quarantaine voor deze drie staten te overwegen. Die zou voor twee weken moeten gelden om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Met name New York is hard getroffen door de virusuitbraak. Van de ruim 2000 doden die in de VS zijn gevallen door het longvirus zijn er ruim 700 in deze staat geregistreerd.

Gezondheidsdienst CDC maakte later via zijn website bekend dat inwoners van de drie staten de komende 14 dagen moeten afzien van alle niet-essentiële reizen. Het reisadvies is niet van toepassing op mensen die werkzaam zijn in het vrachtvervoer, de volksgezondheid, financiële dienstverlening en de voedselvoorziening.

Cruiseschip Zaandam mag van Panama door kanaal varen

Het Nederlandse cruiseschip Zaandam, dat voor de kust van Panama ligt, heeft van de autoriteiten toestemming gekregen om door het Panama-kanaal te varen. Op het schip van de Holland America Lijn (HAL) zijn vier passagiers overleden door het coronavirus.

De Zaandam kan nu zijn reis voortzetten richting Fort Lauderdale in de Amerikaanse staat Florida. De gezagvoerders op het schip hebben wel te horen gekregen dat niemand van de opvarenden aan land mag in Panama. Het land zorgt voor beschermende maatregelen voor de medewerkers die helpen om het cruiseschip door het kanaal te loodsen.

Ondertussen is begonnen om de honderden passagiers zonder aantoonbare klachten van de Zaandam over te hevelen naar zusterschip de Rotterdam. „Passagiers worden met zo’n zestig per uur overgeplaatst”, meldde een Schotse opvarende. „Dit gaat waarschijnlijk door tot zondag.” Op het schip zitten zo’n 1800 opvarenden van wie ruim 1200 passagiers.