LIVE | Hoogste dodental in België sinds begin corona-uitbraak

In Nederland zijn nu 639 mensen overleden aan de ziekte. Het virus is bij 9762 personen geconstateerd. Het aantal ziekenhuisopnames stijgt nog steeds, maar het ’stijgt iets minder snel’, zo stelt het RIVM. Lees hier alles over de nieuwste cijfers in Nederland. Bekijk hier de interactieve kaart van Nederland.

De andere hoofdpunten:

Italiaanse plaats lijkt immuun voor coronavirus

Baby in VS met coronabesmetting overleden

Zuid-Korea: alle reizigers uit buitenland in quarantaine

Defensie levert extra beademingsapparatuur aan ziekenhuizen

Ruim 900 coronapatiënten liggen op de intensive care in Nederland

Brabantse broers Bram en Guus (28 en 31) in coronacoma

Aantal coronadoden Italië boven de 10.000

Financieel-economisch:

Meer ondernemers komen in aanmerking voor noodregeling

Overheid komt radeloze winkeliers tegemoet

Rusland zit in een diepe crisis

Uit de sportwereld:

’Wimbledon gaat vrijwel zeker niet door’

Eigenaar basketbalclub New York Knicks heeft corona

’Olympische Spelen beginnen volgend jaar op 23 juli’

Turkse recordinternational Rüştü Reçber besmet met coronavirus

Deense voetballer Pione Sisto negeert lockdown en vlucht met auto

Uit de entertainmentwereld:

Rammstein-Frontman Till Lindemann geeft update na ziekenhuisopname

Simon Cowell doneert ruim een miljoen

John Cleese ruziet erop los met Amerikanen

Hoogste dodental in België sinds begin corona-uitbraak

Het coronavirus heeft de afgelopen 24 uur 78 levens geëist in België. De Belgische gezondheidsautoriteiten meldden dat er in het land niet eerder op een dag zoveel mensen zijn overleden aan de gevolgen van het virus.

Sinds het begin van de uitbraak heeft het coronavirus in België 431 levens geëist. Het aantal ziekenhuisopnames liep in de afgelopen 24 uur met 629 patiënten op naar 4138. Op de ic-bedden liggen 867 patiënten.

Recreatiegebied in Limburg dicht wegens te veel mensen

De Wilhelminaberg in Landgraaf en het recreatieve gebied daaromheen zijn zondagochtend afgesloten. Dat is besloten omdat er te veel mensen, onder wie veel sporters, zijn. "Met deze aantallen bezoekers kan er geen veilige afstand gehouden worden van elkaar", meldt de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Bij de toegangswegen naar de berg worden hekken geplaatst. Als mensen nu alsnog het gebied ingaan, krijgen ze 390 euro boete.

Tot dusverre zijn er dit weekeinde niet veel meldingen van grote groepen mensen die samenkomen. Vorig weekeinde was dat wel het geval, met name in parken en op stranden. Het kabinet nam naar aanleiding daarvan extra maatregelen in de strijd tegen het nieuwe coronavirus.

Spanje meldt 838 nieuwe coronadoden: hoogste aantal tot dusver

Spanje heeft opnieuw een grimmig record gemeld. Er stierven in een etmaal 838 patiënten met het coronavirus: het hoogste aantal sinds het begin van de uitbraak in het Zuid-Europese land.

Spanje behoort wereldwijd tot de landen die het zwaarst zijn getroffen door de pandemie. Het dodental door de uitbraak van het virus staat er inmiddels op 6528. Het aantal besmettingen dat is vastgesteld steeg van 72.248 op zaterdag naar 78.797.

Steeds minder nieuwe coronabesmettingen in China

Het aantal nieuwe coronabesmettingen dat in China aan het licht komt blijft dalen. De autoriteiten maakten zondag bekend dat in 24 uur tijd bij 45 mensen is vastgesteld dat ze het coronavirus hebben. Dat waren er een dag eerder nog 54.

China gold voorheen als het epicentrum van de wereldwijde virusuitbraak, maar het zwaartepunt van de pandemie is nu verschoven naar Europa en de Verenigde Staten. De Chinese overheid wil voorkomen dat mensen die besmet zijn geraakt in andere landen het virus weer meenemen.

De afgelopen zeven dagen bleken in China volgens officiële cijfers 313 mensen besmet te zijn geraakt in het buitenland. Slechts zes personen liepen het virus op in China zelf. In totaal zijn in het land 3300 patiënten overleden en 81.439 besmettingen vastgesteld.

China versoepelt inmiddels de binnenlandse reisbeperkingen die waren ingesteld om verspreiding van het virus te voorkomen. Er kan vanaf zondag weer op bestemmingen in het binnenland worden gevlogen vanaf de meeste luchthavens in de zwaar getroffen provincie Hubei.

Het internationale vliegverkeer wordt ondertussen juist aan banden gelegd. Luchtvaartmaatschappijen hebben opdracht gekregen minder internationale vluchten uit te voeren en veel buitenlanders komen het land niet meer in.

Mexico roept inwoners op maand lang thuis te blijven

De onderminister voor Gezondheidszorg in Mexico heeft alle inwoners in het land opgeroepen een maand lang thuis te blijven. Volgens Hugo López-Gatell is dat de enige manier om de verspreiding van het coronavirus te stoppen. De onderminister kondigde aan de periode van een maand indien nodig zelfs te willen verlengen.

De autoriteiten in Mexico meldden dat er 848 bevestigde besmettingen in het land zijn. Dat zijn er 131 meer dan een dag eerder. Zestien mensen in Mexico zijn overleden door het coronavirus.

Eerste gevangene in VS overleden aan coronavirus

Patrick Jones, een 49-jarige gevangene die 27 jaar uitzat in een cel in Louisiana vanwege drugs, is de eerste gevangene in de VS die is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat heeft de organisatie van Amerikaanse gevangenissen BOP (Bureau of Prisons) zaterdag (lokale tijd) bekendgemaakt.

Jones zat in een licht beveiligde penitentiaire inrichting in Oakdale in de staat Louisiana en kreeg op 19 maart voor het eerst symptomen van het longvirus.

In de Amerikaanse gevangenissen zijn volgens de website van BOP 14 gedetineerden en 13 medewerkers besmet met het coronavirus.

Trump: New York niet in quarantaine

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdag gezegd dat de staat New York niet in quarantaine hoeft te gaan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Wel wordt gekeken naar reisbeperkingen. „Quarantaine is niet nodig. De volledige details worden vanavond vrijgegeven door CDC (Centers for Disease Controle and Prevention)”, zei Trump op Twitter.

Deze vergaande maatregel is evenmin noodzakelijk voor de staten New Jersey en Connecticut, voegde de president er aan toe. Eerder liet Trump op zaterdag weten quarantaine voor deze drie staten te overwegen. Die zou voor twee weken moeten gelden om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Met name New York is hard getroffen door de virusuitbraak. Van de ruim 2000 doden die in de VS zijn gevallen door het longvirus zijn er ruim 700 in deze staat geregistreerd.

Gezondheidsdienst CDC maakte later via zijn website bekend dat inwoners van de drie staten de komende 14 dagen moeten afzien van alle niet-essentiële reizen. Het reisadvies is niet van toepassing op mensen die werkzaam zijn in het vrachtvervoer, de volksgezondheid, financiële dienstverlening en de voedselvoorziening.

Cruiseschip Zaandam mag van Panama door kanaal varen

Het Nederlandse cruiseschip Zaandam, dat voor de kust van Panama ligt, heeft van de autoriteiten toestemming gekregen om door het Panama-kanaal te varen. Op het schip van de Holland America Lijn (HAL) zijn vier passagiers overleden door het coronavirus.

De Zaandam kan nu zijn reis voortzetten richting Fort Lauderdale in de Amerikaanse staat Florida. De gezagvoerders op het schip hebben wel te horen gekregen dat niemand van de opvarenden aan land mag in Panama. Het land zorgt voor beschermende maatregelen voor de medewerkers die helpen om het cruiseschip door het kanaal te loodsen.

Ondertussen is begonnen om de honderden passagiers zonder aantoonbare klachten van de Zaandam over te hevelen naar zusterschip de Rotterdam. „Passagiers worden met zo’n zestig per uur overgeplaatst”, meldde een Schotse opvarende. „Dit gaat waarschijnlijk door tot zondag.” Op het schip zitten zo’n 1800 opvarenden van wie ruim 1200 passagiers.

Vandaag in de corona-update: welke lessen kunnen we trekken uit eerdere pandemiën, de verrassende aanpak van de Braziliaanse president Bolsonaro, en een kijkje over de grenzen in Nigeria, waar een regelrechte ramp dreigt. Luister de podcast hier, hieronder of abonneer je via je eigen podcast app.