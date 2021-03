Proces tegen hoofdverdachte dood George Floyd van start

Floyd (46) stierf op 25 mei 2020 tijdens een arrestatie in Minneapolis. Hij werd ervan beschuldigd een vals biljet van 20 dollar te hebben gebruikt. De man werd in de handboeien geslagen en door drie agenten tegen de grond gehouden. Agent Derek Chauvin drukte ruim 9 minuten met zijn knie op de nek van Floyd.

Doodslag

Het proces richt zich op Chauvin, tegen wie de zwaarste aanklacht is ingediend. Hij wordt verdacht van doodslag. Zijn collega’s Tou Thao, J. Alexander Kueng en Thomas Lane worden verdacht van medeplichtigheid. Hun zaak wordt vanaf 23 augustus behandeld. De vier mannen werden een dag na de dood van Floyd ontslagen.

Het overlijden van Floyd leidde tot wereldwijde verontwaardiging over het optreden van agenten tegen zwarte mensen. In de Verenigde Staten en veel andere landen werden massaal demonstraties gehouden. Vanwege de grote aandacht voor de zaak worden in en rondom de rechtbank in Minneapolis extra veiligheidsmaatregelen getroffen.