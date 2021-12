Hardrijder (24) tegen de lamp: 202 km/u op 60-weggetje

WERKENDAM - Een hardrijder is woensdagochtend op de Dijkgraaf Den Dekkerweg in Werkendam flink tegen de lamp gelopen. De 24-jarige bestuurder van een personenauto jakkerde met maarliefst 202 kilometer per uur over een weggetje waar 60 de maximaal toegestane snelheid is.