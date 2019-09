Minister Grapperhaus wil doorgaan met kroongetuigen

De CDA-minister en zijn collega Dekker (Rechtsbescherming) spraken vanmorgen met vertegenwoordigers van de rechtspraak en advocaten. Er is afgesproken dat beveiliging voortaan centraal wordt geregeld door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Dat gebeurde tot op heden lokaal. „Ik heb hele goede gesprekken gehad, waarin uiteen is gezet wat de uitgangspunten zijn.” Over concrete afspraken wil de minister niks zeggen.

Volgens de minister zal de schok de komende tijd nog te merken zijn in de advocatuur en onder rechters en officieren van justitie, „Ik denk dat er heel veel strafavocaten zijn die angstgevoelens hebben. Dat zal nog leiden tot gebrek aan concentratie en verslagenheid, maar we moeten door.”

Bovendien wil de bewindsman extra geld om drugscriminaliteit en ondermijning de kop in te drukken. HIj zei vanochtend in De Telegraaf: „Ik wil er de ministerraad mee openen. Het eenmalige ondermijningsfonds van 100 miljoen euro is slechts een eerste grote stap, maar we moeten nu heel hard doorpakken.”

Volgens Grapperhaus is de liquidatie in Amsterdam een teken dat de georganiseerde misdaad keer op keer grenzen overschrijdt. Zijn inzet zal dan ook zijn om tot een structureel ondermijningsfonds te komen, waar dus elk jaar geld in stroomt in plaats van eenmalig. Vanuit de Tweede Kamer klinkt die roep al langer. Ook twaalf burgemeesters en de top van het Openbaar Ministerie trokken daarover deze week aan de bel.

Vandaag wordt er tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen ook over het onderwerp gepraat. Zo pleit VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff voor meer bevoegdheden voor de politie. CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma wil een speciaal team dat strijdt tegen drugscriminaliteit.