Veertig procent van eerste asielaanvragen is kansloos: ’Dit werkt niet meer zo’

Als asielzoekers via een ander land naar Nederland komen, is de kans op asiel klein. Ⓒ Hollandse Hoogte

Den Haag - Veertig procent van de eerste asielaanvragen is kansloos omdat asielzoekers eerder elders in Europa hun heil zochten. Toch is het lastig om deze groep weer het land uit te krijgen. Staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie) belooft in te grijpen. „Dit werkt niet meer zo.”