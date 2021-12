Marechaussee pakt man die wegens moord nog 15 jaar moet zitten

De man woont in Duitsland. Hij zat met een ander in de auto met Duits kenteken en had een vervalst paspoort bij zich. „Een grote en mooie vangst”, zegt een woordvoerder.

De Koninklijke Marechaussee heeft dit jaar al 1300 ’hits’ gehad, waarbij mensen zijn aangetroffen die nog werden gezocht, bijvoorbeeld voor openstaande boetes, schadevergoedingen of overtredingen. Ook zijn dit jaar tot nu toe 230 mensensmokkelaars aangehouden, tegen 196 in 2020.