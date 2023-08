Nederlands gezin bedreigd door bosbrand Portugal: ’Niet geslapen’

ALJEZUR - Het scheelde maar weinig of de droom van Olaf Weiss en zijn partner Elise was in rook, of eigenlijk in vlammen, opgegaan. De bosbranden die Portugal al dagen teisteren kwamen aan de rand van hun boerderij, maar de wind draaide net op tijd waardoor het gevaar ternauwernood werd afgewend. Het Rotterdamse gezin met drie kinderen komt langzaam weer op adem na de zenuwslopende dagen en nachten die ze hebben meegemaakt.

Olaf Weiss en Elise, met hun kinderen Winter, Rover en Coco. Ⓒ ANP/HH, Eigen foto