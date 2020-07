Hooggerechtshof VS doet uitspraak over belastingaangifte Trump

Richard Neal, de Democratische voorzitter van de commissie Overheidsinkomsten in het Huis van Afgevaardigden, had afgelopen jaar dagvaardingen verstuurd om inzage te krijgen in de belastingaangiftes van Trump over de afgelopen zes jaar, zowel persoonlijk als zakelijk. De commissie is belast met de Amerikaanse belastingwetgeving.

Neal is het enige lid van het Huis van Afgevaardigden dat wettelijk bevoegd is om Trump's aangiften op te vragen. Hij deed dit nadat een onbekend aantal Democratische parlementsleden en pressiegroepen hierop hadden aangedrongen.

Trump vindt echter dat er geen gegronde reden is voor de inzage in zijn financiën en dat de Democraten alleen maar op zoek zijn naar een politiek instrument om tegen de president te gebruiken, nu en in aanloop naar de verkiezingen van dit jaar.

In 2016 beloofde Trump bij de campagne voor de presidentsverkiezingen dat hij, net als zijn voorgangers, zijn belastingaangiften openbaar zou maken, maar heeft dat tot nu toe niet gedaan, ook niet nadat hij zijn intrek in het Witte Huis had genomen.

Donderdag is de laatste dag voor het zomerreces van het Hooggerechtshof.