Vakantiereizen buitenland tot mei onmogelijk

Dat is volgens TUI noodzakelijk, omdat bijna alle vakantielanden hun grenzen voorlopig sluiten in verband met de toegenomen coronarisico’s. Ook alle hotels, bars, restaurants en attracties zijn of gaan dicht. Reizen over weg en spoor zijn ook nog nauwelijks mogelijk door alle beperkingen binnen en buiten Europa.

’Poging tot reddingsvluchten’

Het kost de ANVR-reisorganisaties en vakantievliegers als Transavia nu al grote moeite om gestrande toeristen te repatriëren. Vrijdag heeft bijvoorbeeld Marokko alle vluchten verboden. „We proberen dit weekend toch nog reddingsvluchten uit te voeren. We gaan ervan uit dat Buitenlandse Zaken diplomatiek zijn uiterste doet om het luchtruim daarvoor open te houden. Dat geldt voor alle vakantiebestemmingen”, zegt Corendon-baas Steven van der Heijden.

RTUI en veel andere ANVR-touroperators geven voor geannuleerde vakanties een speciaal coronavoucher uit, die is gedekt door garantiefonds SGR, waardoor de reissom beschermd is. Toch voelen veel reizigers zich belazerd als een vervangende reis later dit jaar veel duurder blijkt te zijn.

De herfst is populair, dus kan men duurder uit zijn

Zo klaagt een Nederlander dat de prijs van Transavia-tickets, die ’kosteloos’ mogen worden omgeboekt van bijvoorbeeld voorjaar naar herfstvakantie, dan ineens twee keer zo hoog is. „Prijzen zijn altijd afhankelijk van vraag en aanbod, de reisperiode en de bestemming. De herfst is populair, dus dan kan men duurder uit zijn, zeker als een veel geboekte vakantieplaats wordt gekozen”, reageert Transavia.

Een geplande vakantie naar Griekenland kan in de herfstvakantie zomaar een stuk duurder zijn. Ⓒ 123rf

"Iedereen in de overlevingsmodus"

Volgens Van der Heijden komen prijzen van vliegreizen tot stand in geautomatiseerde systemen. „In luchtvaart en reisindustrie is er sprake van een uitzonderlijke noodsituatie. Iedereen zit in de overlevingsmodus door deze ongekende crisis. We rekenen op begrip, hoe wrang het misschien ook is dat die mooie aanbieding later even niet meer beschikbaar is.”

Toch zijn er volgens gedupeerde toeristen ook genoeg voorbeelden van reisorganisaties en vliegmaatschappijen die weigeren om geld terug te betalen of daar heel moeilijk over doen en flinke drempels opwerpen. „Of ze beweren ijskoud dat we de helft aan annuleringskosten kwijt zijn. Maar wij schrappen die vakantie toch niet? We willen graag op reis, maar mogen niet. Daar hoeven wij niet voor op te draaien, lijkt me”, aldus een Nederlandse reiziger.

"We moeten allemaal inschikken"

Reiskoepel ANVR wijst wel op pure overmacht en de reisvoorwaarden. „Met de voucher proberen we een realistisch gebaar te maken, dat voor alle partijen redelijk en werkbaar is. We moeten allemaal inschikken”, aldus een woordvoerder. Opvallend is volgens consumenten dat reisverzekeraars zich erg formeel opstellen en weinig willen bijdragen aan het verzachten van de malaise.