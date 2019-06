Israël valt doelen Hamas in Gazastrook aan

De aanval is een reactie op een raketbeschieting op Israël vanuit de kuststrook. De raket kon door het afweersysteem worden onderschept. Het was de eerste beschieting vanuit de Gazastrook sinds begin mei toen zich de ernstigste geweldsuitbarsting in vijf jaar tijd voordeed.

Palestijnse militanten vuurden toen ongeveer 700 raketten op Israël af en het Israëlische leger viel tientallen doelen in de Gazastrook aan. Vier Israëliërs en 25 Palestijnen werden gedood. De situatie kwam tot rust na onderhandelingen over een staakt-het-vuren met Egyptische hulp.