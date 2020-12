Bakstenen door ruit kinderboerderij Utrecht: ’Traantje gelaten’

Gelukkig is deze stevig genoeg om tegen een stootje te kunnen, maar Timmy (28) zat vrijdagavond wel in een hoekje te bibberen van angst. Er was glas in zijn verblijf terechtgekomen, en zelfs kwamen er glassplinters tussen zijn veren vandaan. Toen kwam er ook nog eens een politiehond binnen voor het onderzoek.

„Gelukkig is Timmy van de schrik bekomen, hij krijgt zelfs al weer praatjes en hij geniet ook van de drukte om hem heen op dit moment”, vertelt de voorzitter van de kinderboerderij Annemarieke Ankersmit die, net als de andere medewerkers, verbijsterd was door het aantreffen van zoveel schade.

iPad

De chaos was dan ook groot na de inbraak bij de kinderboerderij in Maarssenbroek afgelopen vrijdagavond. De buit was relatief klein: een als kassa gebruikte iPad.

„Behalve dat de ramen kapot waren, is de hele ijsvoorraad verloren en zijn een wasbak en wc-bril stuk. Er zijn gelukkig geen dieren gewond geraakt. De politie denkt dat de daders jongeren zijn omdat er duidelijke sporen zijn aangetroffen, waaronder bloed door verwonding”, aldus Annemarieke Ankersmit.

Traantje

Er kwam direct een crowdfundingsactie op gang, zodat de stichting het eigen risico zou kunnen bekostigen. Inmiddels is er al meer dan 4000 euro ingezameld. Een sanitairbedrijf heeft de wasbak en toiletbril voor zijn rekening genomen. „We hebben een traantje weggepinkt door zoveel steun”, aldus Ankersmit.