Eerste 3D-geprinte raket haalt baan om de aarde niet

Relativity Space, de bouwer van de raket, toont zich positief na de lancering. „Vandaag is een enorme overwinning, met veel historische primeurs.” In de komende dagen komt het bedrijf met meer data over de vlucht.

„Niemand heeft ooit geprobeerd om een 3D-raket in een baan om de aarde te lanceren”, zei technisch programmamanager Arwa Tizani Kelly tijdens een livestream van de vlucht. „En hoewel we het vandaag niet helemaal hebben gehaald, hebben we genoeg gegevens verzameld om aan te tonen dat het vliegen met 3D-geprinte raketten mogelijk is.”

Voor de lancering hoopte topman Tim Ellis dat de raket Max-Q kon bereiken, het punt tijdens de eerste paar minuten van de vlucht waarop de raket de meeste druk ervaart. Dit punt wist de raket te doorstaan.

De Terran 1 bestond voor 85 procent uit 3D-geprint materiaal. Bij toekomstige raketten hoopt Relativity Space 95 procent te halen.