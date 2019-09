Duizenden steunbetuigingen aan gedrogeerde bejaarde (94)

De vrouw ging er in april vandoor met de bankpas van de man, waarna er een aanzienlijk geldbedrag van zijn rekening werd opgenomen. Het slachtoffer werd uren later uitgedroogd, verward en onderkoeld aangetroffen in zijn kamer. Hij moest dagenlang bijkomen in het ziekenhuis. De vrouw en het slachtoffer hadden elkaar eerder ontmoet in het verzorgingstehuis.

Opsporing Verzocht gaf vorige week voor het eerst de mogelijkheid om online een steunbetuiging voor het slachtoffer achter te laten. Daarvan is dus veel gebruik gemaakt.