’VVD doet aan Henk Krol-achtige financiering’

De liberalen halen in hun verkiezingsprogramma juist 8 miljard euro weg bij minima, ouderen, arbeidsongeschikten en mensen in arme landen, zei de minister van Financiën in het radioprogramma Kamerbreed. Bovendien worden de ouderen bij de VVD de komende vier jaar op de nul-lijn gezet. Daarbovenop snijden ze volgens hem nog eens een miljard in zorg- en huurtoeslag. „En wie maakt daar het meeste gebruik van: de ouderen.”

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik