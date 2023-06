Knal boven Washington DC: vier doden na vliegtuigcrash in VS

Kopieer naar clipboard

Twee gevechtsvliegtuigen werden ingezet om het vliegtuigje te volgen, nadat de piloot over het centrum van Washington was gevlogen. Ⓒ AFP

WASHINGTON - Het vliegtuigje dat zondag is neergestort in een bergachtig gebied in de Amerikaanse staat Virginia, na een achtervolging door militaire vliegtuigen, had vier passagiers aan boord, meldt de Amerikaanse nieuwszender CNN. Op de plaats van de crash zijn geen overlevenden gevonden, bevestigt de politie.