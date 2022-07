Oorlog in Oekraïne Dag 139 van de invasie LIVE | ’Iran gaat bewapende drones leveren aan Rusland’

Door Redactie/ANP Kopieer naar clipboard

Oekraïense soldaten Ⓒ ANP / AFP

AMSTERDAM - De Russische invasie in Oekraïne duurt nu zo’n vierenhalve maand. In de nacht van maandag op dinsdag zouden er hevige explosies zijn geweest in de stad Cherson. Daarnaast is Iran, volgens de VS, van plan honderden drones die bewapend kunnen worden te leveren aan Rusland. Volg de laatste ontwikkelingen in Oekraïne in ons liveblog.