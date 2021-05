Terrorbuizerd takelt jogger toe: snee van 20 centimeter

Een roofvogel viel de 44-jarige man aan in de buurt van de plaats Aalbeek. (archiefbeeld) Ⓒ RIA SARNEEL-VAN GENT

SCHIMMERT - Een jogger uit het Limburgse Schimmert is flink toegetakeld door een buizerd. De roofvogel viel de 44-jarige man aan in de buurt van de plaats Aalbeek. Hij had kort daarvoor waarschuwingsborden genegeerd waarop was aangegeven dat in het gebied broedende roofvogels zaten, meldt 1Limburg.