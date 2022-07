Dolfijnen slachtoffers oorlog in Oekraïne

Buitenland

Noorwegen in de ban van luierende walrus Freya: ’Ze laat boten zinken’

Walrus Freya werd beroemd toen ze in oktober een onderzeeër van de Nederlandse Koninklijke Marine uitkoos om op te zonnen. De Marine was grote fan van de nieuwe mascotte. De nieuwe thuisbasis van Freya, in het zuiden van Noorwegen, is minder enthousiast.