Stevige ruzie tussen Kaag en Rutte

Dat bevestigen ingewijden na een bericht van RTL Nieuws over een conflict tussen de leiders van de VVD en D66. Rutte zou vorige week dinsdag tijdens een kabinetsberaad in woede zijn ontstoken tijdens een discussie over Europese gelden en het bedrijfsleven. Dat liep dusdanig uit de hand dat Kaag wegliep. Volgens een betrokkene is het inderdaad ’even hoog opgevlamd’, maar was de ruzie op basis van een misverstand ontstaan: „Ze hadden elkaar niet helemaal goed verstaan.” Rutte bood na terugkomst van Kaag ook zijn excuses aan voor de driftbui.

Het is niet de eerste keer dat er een stevige botsing is tussen Rutte en Kaag. Tijdens de formatie van het huidige kabinet clashten de twee in de ministerraad ook over Israël, meldde De Telegraaf in mei 2021. Er ontstond een ’buitengewoon felle’ woordenwisseling, die op dezelfde manier eindigde als de recente clash: Kaag verliet de zaal en Rutte bood zijn excuses aan.

Later in datzelfde jaar, nog altijd tijdens de stroeve formatie, was er ook nog de uithaal van Kaag naar Rutte in de HJ Schoo-lezing, waarin ze de VVD-premier betichtte van ’regelen en ritselen zonder visie’.

Maar sinds Rutte en Kaag elkaar uiteindelijk vonden en samen met CDA en CU het vierde kabinet van Rutte vormden, lijken de twee ineens vier handen op één buik. De ruzie die nu aan het voetlicht komt, is de eerste keer dat er openlijk barstjes komen in de verhoudingen tussen de premier en vicepremier. Al wordt in Den Haag ook bezworen dat er sprake is van een eenmalig conflict en de vrede alweer is gesloten.