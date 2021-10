Vrouw (38) overreden door auto van haar echtgenoot in Belgische grensplaats

Binnenland

Automobiliste rijdt in op getuigen na aanrijding met scooter

Een 69-jarige automobiliste uit Middelburg is aangehouden omdat ze weg zou zijn gereden na een verkeersongeval in Vlissingen en daarbij probeerde in te rijden op getuigen. De vrouw had een 19-jarige scooterrijder geen voorrang gegeven en hem aangereden. De scooterrijder is er met lichte verwondingen...