Amsterdam en Eindhoven zetten zich schrap voor nieuwe onlusten

De gemeente zegt ’recente aanwijzingen’ te hebben dat er opnieuw mensen met wapens naar het plein willen komen „en bereid zijn geweld te plegen.” Vorige week werd onder meer iemand met een ploertendoder aangehouden. Dat is in Nederland een verboden wapen. Een politiepaard bleek ermee mishandeld te zijn. In totaal werden 143 mensen aangehouden. „Het is geen van deze aangehouden personen toegestaan om zich vandaag op het Museumplein te begeven”, schrijft de gemeente. „Doen ze dat wel, dan kan de politie op gezag van de burgemeester aan een ieder van deze personen per direct een gebiedsverbod opleggen.”

Actievoerder Michel Reijinga gaat zondagmiddag „koffie drinken” op het Museumplein in Amsterdam, zo liet hij op voorhand weten. Als heel wat mensen zijn voorbeeld volgen, is hij daarvoor naar eigen zeggen niet verantwoordelijk, omdat hij niemand daartoe heeft opgeroepen.

Reijinga annuleerde eerder bijna alle demonstraties van Nederland in Verzet, om te beginnen die in Eindhoven van deze zondag. Dat deed hij omdat gemeentes aangaven vanwege het coronavirus een beperkt aantal mensen toe te laten.

Ook Eindhoven bereid zich voor op ongeregeldheden. Er zouden personen met wapens naar de stad willen komen. De binnenstad is vanaf 11.00 uur aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De burgemeester besloot hiertoe omdat anti-islambeweging Pegida ondanks een verbod heeft aangekondigd toch te willen demonstreren zondag. „Inmiddels zijn daar signalen bijgekomen dat personen met wapens naar de Eindhovense binnenstad willen komen en bereid zijn geweld te plegen”, staat in een bericht van de gemeente. Of het om demonstranten of om mensen gaat die boos zijn vanwege de aangekondigde koranverbranding is niet duidelijk.

Edwin Wagensveld van Pegida laat aan De Telegraaf weten dat de ’bereidheid van mensen om naar Eindhoven te komen enorm is’. „Wij kijken met mensen die al in de stad zijn wat onze mogelijkheden zijn. Iedereen weet van ons dat we geen wapens dragen.”

Verboden protest

Afgelopen zondag liep een protest op het Museumplein uit de hand. De ME greep in en de politie arresteerde meer dan honderd mensen. De demonstratie op het plein was door Reijinga geannuleerd en door de Amsterdamse driehoek verboden omdat er een andere andere locatie was aangewezen, maar dat weerhield duizenden mensen er niet van alsnog te komen. De meesten verlieten het plein na enige tijd, maar een groep relschoppers bleef over.

Nederland in Verzet spreekt zich onder meer uit tegen premier Rutte, coronamaatregelen, de media en vaccins.