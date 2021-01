Chaos en plunderingen bij coronarellen in Eindhoven

Vermijd Eindhoven Centraal, zeggen de Nederlandse Spoorwegen. Er rijden wel treinen via de stad, maar die stoppen niet op Eindhoven Centraal, aldus NS. Het station is door de politie hermetisch afgesloten. Een auto van ProRail werd volgens de spoorbeheerder door relschoppers in brand gestoken. „Onze collega’s daar zijn erg geschrokken, maar gelukkig oké. Wat een schandalige actie!”, twittert ProRail.

18 Septemberplein

De demonstranten verzamelden zich rond 14.00 uur op het 18 Septemberplein. Dat werd door de politie schoongeveegd met behulp van een waterkanon nadat de actievoerders weigerden te vertrekken. De demonstratie was illegaal, de gemeente verleende geen vergunning.

De betogers waren tegen de regels in toch naar het plein gekomen. De mobiele eenheid, in gezelschap van honden, omsingelde het plein en dreef de betogers naar het midden van het plein. De sfeer werd al snel grimmig. Betogers gooiden met vuurwerk naar de politie en daagden de ME uit. Die sloeg met wapenstokken van zich af. Ook trokken de demonstranten straatstenen los om die naar de agenten te gooien.

Ondanks de inzet van een waterkanon bleven groepjes demonstranten toch hangen in de stad. Agenten zetten gasmaskers op en probeerden de groep met traangas te verdrijven. Ondertussen wierpen betogers barricaden op van fietsen en hekken. Ook werd er vuurwerk afgestoken en werden fietsen in brand gestoken.

Er geldt een noodbevel in Eindhoven. De gemeente roept iedereen op die niks te zoeken heeft in Eindhoven om weg te blijven.

Er zijn zo’n 30 personen aangehouden. De meeste voor „het niet voldoen aan de vordering om het gebied te verlaten.” Een aantal arrestanten wordt verdacht van (poging tot) zware mishandeling.

Museumplein

De politie en de Mobiele Eenheid moesten zondag ook op het Museumplein in Amsterdam in actie komen. Honderden mensen hadden zich daar verzameld om te demonstreren tegen de coronaregels. Agenten gebruikten wapenstokken, paarden, honden en een waterkanon.

Er werd met vuurwerk naar de agenten gegooid. Rond 15.30 uur was het Museumplein leeg, demonstranten hielden zich lange tijd nog wel in omliggende straten op. De actievoerders zijn uiteindelijk door de ME de Van Baerlestraat door gedreven tot achter het Roelof Hartplein.

Zondagmiddag werd er al een noodbevel afgekondigd, maar daar trokken velen zich niets van aan. Daarop werd besloten in te grijpen. „Ondanks de vele waarschuwingen van gemeente en politie en het afgekondigde noodbevel gaan de demonstranten op het Museumplein niet uiteen. De politie treedt nu op volgens draaiboek. Na meerdere waarschuwingen via versterkt geluid is de waterwerper ingezet”, zo liet de gemeente weten.

De politie is al de hele middag met veel man op de been, aangezien er aanwijzingen waren dat mensen naar het Museumplein wilden komen om - net als vorige week zondag - geweld te plegen. „De driehoek staat geen spontane demonstraties in de stad toe. Grote groepen zijn een gevaar voor de volksgezondheid. Er zijn aanwijzingen dat personen het demonstratierecht willen misbruiken om geweld te plegen”, zette de gemeente eerder op de dag op Twitter.

Op sociale media gingen de afgelopen week berichten rond dat mensen die tegen de coronamaatregelen zijn van plan zijn te gaan „koffiedrinken” in Eindhoven en Amsterdam. Op het Museumplein hadden inderdaad veel mensen een kopje koffie bij zich. De Amsterdamse driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie) verklaarde het Museumplein vanaf 11.00 uur tot veiligheidsrisicogebied.

Ploertendoder

Vorige week kwamen er 2000 mensen naar het Museumplein om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Aangezien het protest op deze plek en met zo’n omvang was verboden, trad de politie op. Dit leidde tot flinke ongeregeldheden en 143 arrestaties. Een van de arrestanten had een ploertendoder bij zich. Dat is in Nederland een verboden wapen. Drie politiepaarden bleken ermee mishandeld te zijn. „Het is geen van deze aangehouden personen toegestaan om zich vandaag op het Museumplein te begeven”, schrijft de gemeente. „Doen ze dat wel, dan kan de politie op gezag van de burgemeester aan een ieder van deze personen per direct een gebiedsverbod opleggen.”