Trump weert verslaggevers van openlijk partijdig persbureau Bloomberg

Bloomberg en Trump Ⓒ Reuters

WASHINGTON - President Trump wil niet langer dat verslaggevers van het persbureau Bloomberg zijn verkiezingscampagne verslaan. Bloomberg News is eigendom van de steenrijke Democratische presidentskandidaat Michael Bloomberg. Het persbureau heeft in een verklaring laten weten, dat het kandidaat Bloomberg en alle andere Democratische kandidaten niet langer kritisch volgt. Aan de 2700 journalisten en analisten van Bloomberg News is dit meegedeeld.