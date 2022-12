Man (54) in Eindhoven overleden aan gevolgen mishandeling

De man werd volgens de politie het slachtoffer van een ernstige mishandeling. Waar de man is mishandeld, weet de politie niet, omdat hij sinds hij werd gevonden zelf niet meer in staat was een verklaring af te leggen. In het ziekenhuis waar hij naartoe is gebracht, werd hij tot zijn dood in slaap gehouden, aldus de politie.

De politie vermoedt dat de man op maandag 21 november rond 14.00 uur per trein in Eindhoven is aangekomen, mogelijk vanuit Duitsland. Hij was daarna vermoedelijk nog in de stationsbuurt geweest, en in Oud Woensel. ’s Avonds bezocht hij nog een plek aan de Hemelrijken, om uiteindelijk aan te komen in de Bakkerstraat. „Als de man zijn verwondingen opliep voordat hij in Eindhoven was, dan kan het bijna niet anders dan dat dit is opgevallen bij mensen die hem in Eindhoven hebben gezien”, aldus de politie.

Duister

De politie werd gealarmeerd over het vinden van de gewonde in de woning, waarna hij naar het ziekenhuis werd gebracht. De politie tast in het duister over wat er precies is gebeurd en zoekt mensen die de man nog gezien of gesproken hebben in of rond het station in Eindhoven of in Oud Woensel.