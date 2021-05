Doodstraf VS nu met elektrische stoel of kogel

Al tien jaar lang wordt geen enkele doodstraf uitgevoerd. De injecties zijn niet langer verkrijgbaar, schrijven internationale media. Gouverneur Henry McMaster wil daar niet langer van afhankelijk zijn. „De families en geliefden van slachtoffers verdienen gerechtigheid”, meldt hij. „Vanaf nu kunnen we dat bieden.”

Op dit moment wachten drie gevangenen op de doodstraf. Zij kunnen echter nooit veroordeeld worden. Onder de vorige wet was geregeld dat wie niet actief kiest voor de elektrische stoel, automatisch in aanmerking komt voor injecties. Dat wordt gezien als humanere methode.

De injecties zijn echter al jaren op. Farmaceutische bedrijven weigeren al ongeveer een decennia lang om producten te leveren voor de doodstraf.

Farma

De laatste executie in South Carolina vond plaats in 2010. Drie jaar later waren de laatste injectiespuiten over hun houdbaarheidsdatum heen.

De ouderwetse elektrische stoel is opnieuw in zwang in de VS. Negentien gedetineerden zijn op die manier om het leven gebracht sinds de eeuwwisseling. Het doodschieten van ter dood veroordeelden is helemaal ouderwets, en is slechts drie keer gebeurd sinds 1977. Veel staten doen er wel onderzoek naar. South Carolina zet nu als eerste de stap, tot woede van critici.

14-jarige

Tegenstanders gebruiken vaak het voorbeeld van de 14-jarige George Stinney, die in South Carolina werd veroordeeld tot de elektrische stoel in 1944 en nog steeds de jongst veroordeelde Amerikaan ooit is. Zijn proces duurde één dag. Decennia later, in 2014, oordeelde een rechter dat Stinney niet de moordenaar was van de twee destijds omgekomen meisjes.

George Stinney werd in 1944 onterecht veroordeeld tot de doodstraf. Ⓒ State of South Carolina

De doodstraf is ’racistisch, arbitrair en vatbaar voor fouten’, zegt Frank Knaack, directeur van de American Civil Liberties Union.