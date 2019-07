‘Betuttel-racisme is de waanzin van deze tijd’

Na festival de Zwarte Cross ontstond ophef over een bord. Volgens Wierd Duk is dit ‘betuttel-racisme’ en kijken we hier over tien jaar op terug en denken dan ‘wat een waanzin’. Dat zegt hij in de wekelijkse Telegraaf-podcast ‘In het land van Wierd Duk’. Ook wordt gesproken over het gedoe binnen Forum voor Democratie, over remigranten in Nederland, en over het boerkaverbod.

