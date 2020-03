Nederlanders in Zuid-Korea krijgen mogelijk laatste kans: twee KLM-toestellen

Of KLM na donderdag nog repatriëringsvluchten uitvoert vanuit Zuid-Korea is niet bekend. Het ministerie roept Nederlanders daarom dringend op gebruik te maken van de terugvluchten dinsdag en donderdag, gezien „de afnemende reismogelijkheden wereldwijd.” Tickets zijn te boeken op de website van KLM.

Vliegtuigmaatschappijen proberen op het laatste moment zo veel mogelijk burgers te repatriëren vanwege het nieuwe coronavirus. De meeste landen hebben vergaande maatregelen getroffen om het virus te beteugelen. Zo houden veel landen hun vliegtuigen aan de grond, waardoor het voor reizigers moeilijk wordt terug te keren naar hun thuisland.

Naast Nederlanders in Zuid-Korea wordt ook toeristen in Vietnam geadviseerd haast te maken. De Nederlandse ambassade in de hoofdstad Hanoi roept Nederlanders op Vietnam „zo spoedig mogelijk te verlaten” omdat „de verwachting is dat er op korte termijn helemaal geen vluchten meer zijn.” Het aantal vliegtuigen dat momenteel vanuit Vietnam naar Nederland vertrekt is al „zeer klein.”