Man wint twee miljoen dollar door ’verkeerd’ lot

De 57-jarige geluksvogel, wiens naam niet bekend is gemaakt, stopte bij een benzinestation in Eastpoint, Michigan om zijn bandenspanning te checken. Hij had muntgeld nodig voor het apparaat en vroeg toen ook meteen om een lot van tien dollar.

„De medewerker gaf me per ongeluk een lot van twintig dollar. Hij wilde het nog voor me omruilen maar iets in me zei dat ik het moest houden. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb”, zo laat de man in een verklaring weten.

Wat hij met het geld gaat doen, heeft hij niet verklapt.