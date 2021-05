Republikeinen willen machtspositie Cheney elimineren

Cheney is een van de weinigen binnen de Republikeinse Partij die vindt dat „Trump zijn verlies in de eerlijk verlopen Amerikaanse verkiezingen moet erkennen.” Ook heeft ze gezegd dat Trump verantwoordelijk is voor de bestorming van het Congres door zijn aanhangers.

De opmerkingen hebben de woede van Trump opgewekt en hij heeft de partijleiding opgeroepen om Cheney, nummer drie in de pikorde van het Huis van Afgevaardigden, uit de partij te zetten. Veel Republikeinen onder wie Kevin McCarthy, de partijleider in het Huis en de nummer twee Steve Scalise, lijken te kiezen voor de kant van Trump.

Scalise steunt openlijk afgevaardigde Elise Stefanik voor Cheney’s baan als voorzitter van het congres van de partij, de nummer 3 positie van de Republikeinen in het Huis. De stap lijkt een stemming over Cheney’s toekomst, mogelijk volgende week, zeker te maken.

Steun van Trump

Stefanik is een 36-jarige Republikein uit de staat New York. Haar status in de partij steeg nadat ze Trump agressief verdedigde tijdens hoorzittingen in het congres in de aanloop naar zijn afzettingsprocedure in 2019. Ze kan ook rekenen op de vocale steun van Trump.

„De Republikeinen moeten zich uitsluitend richten op het terugwinnen van het Huis in 2022 en vechten tegen de radicale socialistische agenda van Huisvoorzitter Nancy Pelosi en president Joe Biden, en Elise Stefanik is sterk toegewijd om dat te doen. Dat is de reden waarom Scalise heeft toegezegd haar te steunen voor de functie van Cheney”, zei de woordvoerster van Scalise.

President Biden reageerde schamper op de gang van zaken. „Er lijkt een mini-revolutie over identiteit aan de gang te zijn in de Republikeinse Partij. De Republikeinen zijn verder verwijderd van de vraag wie ze zijn en waar ze voor staan dan ik op dit moment had gedacht”, vertelde hij verslaggevers in het Witte Huis.