Zwaargewonde na schietpartij in Rotterdam: agent lost waarschuwingsschot

Het slachtoffer lag zwaargewond op straat en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De politie was na het schietincident op zoek naar twee verdachten. Ze zouden mogelijk zijn weggerend in de richting van de Jacob Catsstraat of de Jonker Fransstraat. Een van hen is donker gekleed en een draagt een The North Face jas met een wit logo op de achterzijde van de rechterschouder, blijkt uit een Burgernetmelding. Beiden mannen dragen mogelijk een capuchon. De politie benadrukt de mannen niet zelf te benaderen.

Waarom de politie een waarschuwingsschot loste, is nog niet duidelijk. Ook de toedracht van de schietpartij is nog niet bekend.

