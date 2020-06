ChristenUnie Amsterdam wil kerkdienst in buitenlucht

Gemeenteraadslid Don Ceder (ChristenUnie) vraagt burgemeester en wethouders om kerkelijke gemeenten die behoefte hebben aan een hagenpreek daar toestemming voor te geven. Kerken in Zuidoost zullen graag in een deel van het dan rustige Nelson Mandelapark bijeen willen komen, denkt hij. Hij wijst erop dat het besmettingsrisico in de buitenlucht minder groot is als ook hier 1,5 meter afstand wordt gehouden.

„Geloven is iets individueels, maar ook iets wat samen wordt gedaan. Voor veel mensen zijn religie en erediensten dan ook van hetzelfde belang als voetbalstadions en voetbalsupporters: Ajax-supporters zingen liever niet in hun eentje, maar willen samenkomen om de spelers en de medesupporters te ontmoeten, aan te moedigen, toe te juichen en te bezingen. Om deze redenen is het dat ook gelovigen graag samenkomen met andere gelovigen”, houdt Ceder het college voor.