Drukte, geen chaos naar wintersport

Afgelopen week waarschuwde de ANWB al voor files op deze zaterdag op de wegen richting de wintersport. Onder meer de A7, A8, A9, A10 en B179 in Duitsland en net over de grens met Oostenrijk en de A40, A43 en RN90 in Frankrijk waren met rood aangeduid. „En dat klopt heel aardig”, zegt Mooij.

Het zuiden van Nederland heeft vakantie en dus slibben de wegen naar de bergen vol. Mooij vervolgt: „Met name ten oosten van Lyon is het druk en richting Tirol. Je moet het zo zien; iedereen vertrekt uit een andere regio, maar wil naar hetzelfde gebied toe. Dat betekent dat het steeds drukker wordt naarmate je dichterbij komt. Dat zien we nu gebeuren.”

Qua weer is er echter weinig aan de hand in de Alpen. Er valt her en der een beetje sneeuw, maar geen grote hoeveelheden, zegt Rico Schröder van Weeronline. Met enige regelmaat valt er precies een karrenvracht sneeuw als de voorjaarsvakantie begint, wat vaak resulteert in verkeerschaos en uren extra reistijd. Ditmaal blijft het bij files van hooguit een uur, al moeten mensen vooral in de laatste kilometers naar de wintersportdorpjes ook hun geduld betrachten.

Kaiserswetter

„Daarna kan je wat mij betreft wel direct de piste op qua weer”, zegt Schröder. Na de beperkte sneeuwval dit weekend volgt zogenoemd ’kaiserswetter’, oftewel: prachtig zonnig weer en blauwe luchten boven de pistes. Bovendien zijn de sneeuwcondities op veel plaatsen prima, al is het in de lager gelegen gedeelten soms wat papperig.

„Daarna zien we wel weer een enkele storing naar de Alpen trekken, maar ook voor de periode waarin de rest van het land vakantie heeft, ziet het er goed uit”, aldus de meteoroloog.

Al moeten ook deze vakantiegangers wel rekenen op wat files op weg naar de witbesneeuwde bergen.