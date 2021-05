Drank- en drugsrijder rijdt voetgangers aan in Den Haag, een zwaargewonde

Twee voetgangers zijn vanavond zwaargewond geraakt bij een ongeval op het Statenplein in Den Haag. Ⓒ Dean de Bood

DEN HAAG - Een automobilist heeft dinsdagavond in Den Haag twee voetgangers aangereden. Een van hen ligt nog zwaargewond in het ziekenhuis, meldt de politie. De 31-jarige bestuurder uit Den Haag is aangehouden. Uit de eerste tests blijkt dat hij onder invloed van alcohol en drugs reed.