Amerikaanse vrouw verdacht van moord wil vrijspraak omdat haar ’foetus niets gedaan heeft’

Natalia Harrell, 24, wordt verdacht van het vermoorden van een moeder van drie kinderen in een Uber afgelopen jaar. Ze zou haar na een nacht uit in haar buik hebben geschoten tijdens een ruzie in de taxi. Een camera in het voertuig legde de fatale ruzie vast. Sindsdien zit Harrell vast in voorarrest. Maar nu komt haar advocaat met het argument dat zij voorafgaand aan het vonnis vrij moet komen, aangezien ’de foetus niets gedaan heeft’.

Ook zou de staat Florida niet de juiste zorg leveren en het ongeboren kind onvrijwillig vast hebben gezet. Daarnaast wordt beargumenteerd dat Harrell uit zelfverdediging zou hebben gehandeld om het leven van haar ongeboren kind te beschermen, schrijft de New York Post.

Harrell wordt nu verdacht van doodslag, maar kan dus voorafgaand aan het vonnis vrijkomen àls de rechter meegaat met het opvallend pleidooi van haar advocaat.