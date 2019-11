Doorrijder: ’Dacht dat ik over een dier reed’

Ⓒ MARCEL VAN DORST

Breda - Ouassim Z. (28) uit Breda dacht op 28 april van dit jaar dat hij tegen een dier of vuilnisbak was aangereden. Dat bleek echter een 79-jarige vrouw te zijn, die verbrijzelde bekken, breuken in het aangezicht, kniebreuken, veel kneuzingen en wonden opliep. Hij liet haar volgens de dochter van het slachtoffer ’als grof vuil achter’ door weg te rijden en zich tien dagen later bij de politie te melden.