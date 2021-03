Voorbereidingen in volle gang: ’Dit jaar ruim 11 duizend stemlokalen’

Eerder was nog niet helemaal zeker of de stembusgang in de derde golf van de coronacrisis wel kon plaatsvinden, maar volgens de minister is alles in het werk gesteld om op 15, 16 en 16 maart ’gewoon’ naar de het stemlokaal te gaan. „De voorbereidingen voor de verkiezingen verlopen goed”, schrijft Ollongren. „De inzet van alle betrokken partijen om de verkiezingen ook in deze coronatijd mogelijk te maken is groot.”

Dat gaat in aangepaste vorm. Op maandag 15 en dinsdag 16 maart is het mogelijk om eerder te stemmen. Op woensdag 17 maart is dan de reguliere stembusgang. „In totaal zullen op maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 maart samen ruim 11.000 stemlokalen beschikbaar zijn.” In 2017 waren dat er - op een dag - nog 8737.

Bovendien worden ook andere locaties opgetuigd, blijkt uit de brief. 75 van de 330 gemeenten geven aan dat zij gebruik gaan maken van tenten en/of portocabins. 45 gemeenten zullen daarnaast een zogenoemd ’drive-through’ stembureau inrichten.

’De verkiezingen zijn complexer dan ooit’

Ollongren waarschuwt dat de aangepaste stembusgang niet risicoloos is. „Alles wordt er aan gedaan om de verkiezingen goed en veilig te organiseren. De komende Tweede Kamerverkiezingen is vanwege de coronamaatregelen complexer dan ooit, en het is niet uit te sluiten dat er incidenten zullen plaatsvinden. Ieder zet zich in om alles vlekkeloos te laten verlopen en incidenten tot een minimum te beperken.”

Personen boven de 70 jaar mogen briefstemmen. Ollongren waarschuwt dat ook die vorm van stemmen niet zonder risico is, omdat kiezers kunnen vergeten de pas te ondertekenen, of omdat ze vergeten het formulier in de envelop te stoppen. „Het is uiteraard onwenselijk dat deze zaken worden vergeten. De uitleg die de kiezers van 70 jaar en ouder krijgen bij hun briefstembescheiden is erop gericht dat de kiezer alle stappen volgt.”

Toch wordt rekening gehouden met zulke missers. „Voor het geval genoemde zaken toch worden vergeten is de Tijdelijke Wet Verkiezingen Covid-19 bepalend voor wat er moet gebeuren met de geretourneerde briefstembiljettten. Uit die wet volgt dat een niet ondertekende stempluspas geaccepteerd wordt door het briefstembureau.”