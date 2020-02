EU-baas ontkent vriendjespolitiek

Ursula von der Leyen erkende haar fouten, maar weigerde daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Ⓒ Foto EPA

BERLIJN - De hoogste baas van de EU moest gisteren in de Berlijnse Bondsdag onder ede getuigen over een schandaal bij de Bundeswehr. Daar zijn honderden miljoenen euro’s verspild als gevolg van vriendjespolitiek. „Het Duitse leger was lange tijd een zelfbedieningswinkel voor externe adviseurs”, verklaarde Siemptje Möller van de parlementaire onderzoekscommissie inzake Defensie.