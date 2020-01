Vrouwen mogelijk veroorzakers brand apenverblijf Krefeld

Het gaat om een 60-jarige vrouw en twee volwassen dochters, die zich zelf bij de politie meldden. Zij zouden rond de jaarwisseling vijf wenslampionnen hebben laten opstijgen. De autoriteiten gaan ervan uit dat de brand is ontstaan door een dergelijke lampion.

Bekijk ook: Brand doodt apen in verblijf dierentuin Krefeld

Het aansteken en laten opstijgen van de wenslampionnen is verboden in Duitsland. De vrouwen hebben verklaard dat ze dachten dat het was toegestaan bij de jaarwisseling, aldus Duitse media. De vrouwen hadden de lampions via internet aangeschaft. Het bedrijf dat de lampions aanbiedt, is daar inmiddels mee gestopt. Er stonden geen teksten of tekens op de verpakking om duidelijk te maken dat gebruik in Duitsland niet is toegestaan.