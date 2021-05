Máxima’s kroonjaar feestelijk ingeluid

Zij viert de dag te midden van haar gezin vooral met felicitaties van over de hele wereld. Ongetwijfeld zal voor haar worden gezongen door haar dochters en koning Willem-Alexander. Maar veel bezoek kan er niet bij zijn vanwege de coronasituatie.

Boeketten en pakjes

Niet alleen uit Argentinië en van vrienden en familie elders zijn gelukwensen te verwachten, ook van relaties uit buitenlandse vorstenhuizen. Mogelijk laat ook een president, minister of bankdirecteur van zich horen, met wie de koningin regelmatig contact heeft vanwege haar werk voor de VN.

De jarige zal druk zijn met haar telefoon, e-mail, sociale media en de post, terwijl aan het hek van Huis ten Bosch boeketten en pakjes zullen worden afgegeven aan de marechaussees.

Van de koning krijgt zij dit kroonjaar waarschijnlijk een fraai, flonkerend sieraad cadeau, zoals Haagse bronnen al eerder wisten te melden.

Koningin Máxima met haar gezin bij een concert in het Amsterdamse theater Carré. Ⓒ anp/hh

Geen knalfeest

Deze verjaardag is een knalfeest niet mogelijk, zoals Máxima dat op haar veertigste kon vieren in het Concertgebouw in Amsterdam. Daar was haar inmiddels overleden vader nog bij aanwezig, evenals genodigden als de Deense kroonprins Frederik, de Luxemburgse erfprins Guillaume, de Noorse kroonprins Haakon en de toenmalige Belgische erfprins Filip die inmiddels koning is.

Koningin Máxima in de Keukenhof bij de campagne 50DagenMuziek ter gelegenheid van haar 50e verjaardag. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Het concert van afgelopen week in het Amsterdamse theater Carré deed aan het toenmalige feest denken, maar met het verschil dat de jarige met haar man en hun kinderen zo’n beetje de enigen waren in de zaal. Een gala-avond met diner zoals de koning die op zijn vijftigste gaf in de Koninklijke Stallen in Den Haag, was al helemaal uitgesloten.

Het interview is maandag om 20.35 uur te zien op NPO 1. Daarnaast zijn er zondag en maandag op tv meerdere programma’s te zien die aandacht besteden aan de koningin.