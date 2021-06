Boze agent redt hond uit snikhete auto bij pretpark Toverland

De auto stond geparkeerd in de buurt van pretpark Toverland in Sevenum. Het raam van de auto stond weliswaar op een kiertje, maar dat was niet genoeg om de temperatuur in de auto aangenaam genoeg te houden.

De politie heeft het portier van de auto door het kiertje geopend om het beestje uit de snikhete auto te kunnen halen. „Deze keer is het raam gespaard gebleven”, laat de politie weten. Het hondje maakt het goed, maar het baasje komt er niet zomaar ongestraft mee weg en heeft een proces-verbaal gekregen.

„De temperatuur kan in een auto snel oplopen tot boven de 40 graden!”, benadrukt de politie nog maar eens. „Deze hitte is levensgevaarlijk voor honden, omdat zij hun warmte moeilijk kwijt kunnen. Honden zweten namelijk niet zoals mensen en kunnen warmte alleen kwijt via hun voetzolen en via hun tong door te hijgen.”