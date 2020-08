Spaanse politie jaagt op koppel om ontduiken coronatest

De twee moesten zich afgelopen zondag melden in het Barbanza ziekenhuis in A Coruña, een stad in de noordwestelijke regio Galicië. Toen zij dat af lieten weten, werden de autoriteiten door de doktoren op de hoogte gebracht.

’Misdrijf tegen publieke gezondheid’

Aangezien de Belgen mogelijk zijn besmet met het coronavirus worden ze ervan verdacht een ’misdrijf tegen de publieke gezondheid’ te hebben begaan. De politie is daarom actief op zoek naar de ’coronatestontduikers’.

Spaanse autoriteiten nemen een dergelijk misdrijf hoog op. Het risico op verspreiding van het virus is namelijk aanwezig. Eén besmet persoon zou volgens wetenschappers ongeveer 12 anderen kunnen besmetten met Covid-19. Dat zou kunnen leiden tot een exponentiële groei van het aantal besmettingen in de regio.

In Galicië werden zondag 321 besmettingen genoteerd, dat waren er 13 meer dan een dag eerder.