Treinstellen worden uit weiland weggetakeld in Voorschoten

Vanwege de wind was de verwachting dat het pas dinsdagavond veilig genoeg zou zijn de zwaar beschadigde treinstellen weg te halen, maar de werkzaamheden zijn al eerder begonnen.

De delen van de passagierstrein van de NS die op weg was van Leiden naar Den Haag kwamen na de botsing met een spoorkraan in het weiland terecht, net na station Voorschoten. De treinstellen gaan via een speciaal aangelegde weg naar een in de buurt gelegen bedrijf, waar ze worden overgeladen op diepladers. De eindbestemming is een loods vlakbij het station in Amersfoort, waar meer beschadigde treinen staan.

Het is nog niet bekend wanneer de andere twee treinstellen die op het spoor stonden naar Amersfoort worden gereden. Een van deze treinstellen stond na het ongeluk nog op het spoor, het andere treinstel is maandagmiddag rechtgezet door twee kranen van hijsbedrijf Mammoet en heeft nieuwe wielstellen gekregen. Volgens de woordvoerder van ProRail gebeurt het verplaatsen van deze twee delen ’s nachts, als het rustig is op het spoor. Wanneer dit op de planning staat, kan hij nog niet zeggen. „In elk geval niet komende nacht.”

18 april

Als alle treinstellen zijn geborgen, kan ProRail beginnen aan het herstel van het spoor, het perron, de bovenleidingen en de veiligheidssystemen onder de grond. Het spoor tussen Leiden en Den Haag is gestremd sinds het treinongeluk. ProRail hoopt dat het treinverkeer op het traject op 18 april kan worden hervat.

Volgens een woordvoerder van de NS wordt in Amersfoort onderzocht of de beschadigde treinstellen nog gerepareerd kunnen worden. De NS heeft inmiddels „bijna alle reizigers” in beeld die in de ontspoorde trein zaten en heeft met de meesten telefonisch contact gehad. Mensen die in de trein zaten en nog niet benaderd zijn, kunnen contact opnemen via het calamiteitennummer. Dat blijft voorlopig open.

De spullen die reizigers hadden achtergelaten, zijn vorige week dinsdag direct uit de trein gehaald. Een deel is opgestuurd naar de eigenaren, de rest ligt nog op het hoofdkantoor van de NS. Deze worden opgestuurd of kunnen in Utrecht worden opgehaald.

Door het ongeluk waarbij naast de passagierstrein ook een goederentrein betrokken was, kwam de machinist van de spoorkraan van bouwbedrijf BAM om het leven. Negentien personen moesten naar het ziekenhuis. De meesten zijn inmiddels weer thuis.