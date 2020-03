Parijse buurt in lockdown teruggeworpen in nazi-tijd

Passanten met mondkapjes maken foto’s van de winkeltjes op de achtergelaten filmset in de buurt Montmartre in Parijs. Ⓒ REUTERS

Parijs - Alsof de lockdown van lichtstad Parijs al niet vervreemdend genoeg is met verlaten straten en oorverdovende stilte. Voor de bewoners van een buurtje in de schaduw van de Sacré-Coeur voelt het helemaal alsof ze zijn achtergelaten na een tijdreis en wonen in het Parijs tijdens de nazi-bezetting.