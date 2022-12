Onderzoek wijst uit: bommelding op containerschip MSC Lorena was vals

Het schip zou vorige week in de nacht van woensdag op donderdag aanmeren in Antwerpen. Maar een beller dreigde het schip te laten ontploffen als dat voornemen zou worden uitgevoerd. Daarop maakte het schip rechtsomkeert en ging het voor anker voor de Zeeuwse kust.

Nu de MSC Lorena is vrijgegeven mag het weer laden en lossen. Ook is de bemanning vrij om van en aan boord te gaan. Het onderzoek naar de persoon die de valse bommelding deed loopt nog.

De Landelijke Eenheid van de politie in Nederland meldde dat het schip inmiddels naar Antwerpen is vertrokken en daar in in de haven de lading zal lossen. De MSC Lorena vaart onder de Panamese vlag en was vorige week vanuit Senegal vertrokken.