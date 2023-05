Bloemstukken Sobibor op de Dam gevonden

Stichting Sobibor legt jaarlijks in de hoofdstad een krans ter nagedachtenis aan de 34.313 Nederlandse oorlogsslachtoffers van het Duitse nazi-vernietingingskamp Sobibor, in tegenwoordig Oost-Polen.

Ⓒ stichting sobibor

Op beelden die de stichting deelt van de vernielde krans is te zien dat de bloemstukken en het lint los op het Amsterdamse plein liggen. De organisatie is „teleurgesteld dat dit is gebeurd”, laat de herdenkingsorganisatie op Twitter weten. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei gaat verder uitzoeken wat er precies heeft plaatsgevonden, laat secretaris Bernolf Kramer van Stichting Sobibor weten.

Volgens stadszender AT5 is er mogelijk iets misgegaan met het opruimen van de bloemen. Dat zou vrijdag zijn gedaan door medewerkers van de stadsreiniging.