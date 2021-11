Verdachte besmeurde wachtruimte op bureau met bloed en spuug Jongen (16) mishandelt docent in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Een jongen van 16 uit Steenbergen is donderdag aangehouden voor mishandeling van een leraar van zijn school in Bergen op Zoom. De docent zag dat hij een mes bij zich had en wilde dat afpakken. De leerling stompte de man in het gezicht waarna hij ervandoor ging en daarbij een ruit van de school ingooide, aldus de politie vrijdag.