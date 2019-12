Walvis spoelt aan met 100 kilo afval in maag

BBC beschrijft dat de walvis donderdag aanspoelde en is onderzocht. Visnetten, touw, verpakkingsmateriaal, tasjes en plastic bekers zijn aangetroffen in het stoffelijk overschot.

De lokale bevolking, die het karkas van de walvis donderdag aantrof, zegt dat de walvis een groot probleem illustreert. Dan Parry, die nabij het strand woont, zegt: „Het is een verdrietige situatie. Zeker als je ziet wat er allemaal uit de maag is gehaald.”

’Spijsvertering verstoord’

Scottish Marine Animal Stranding Scheme (SMASS), een organisatie die zich bezighoudt met aangespoelde dieren in Schotland, zegt dat de walvis niet per se in slechte conditie was toen hij aanspoelde. Maar, zo meent SMASS, de hoeveelheid plastic zal zeker hebben bijgedragen aan de dood van het dier: „Deze hoeveelheid plastic is verschrikkelijk. Het zal de spijsvertering van de walvis hebben verstoord.”

De kustwacht gaat samen met een werkgroep voor de Westerse eilanden van Schotland een gat graven op het strand waar de walvis is gevonden. Daar zal het dier in worden begraven.