Groninger ten einde raad door poepende hond

De Groninger looft een beloning uit van vijftig euro voor de gouden tip, meldt RTV Noord. „Overdag was er niks te zien, dus het moest in de nacht gebeuren. Ik heb camera's opgehangen en toen bleek dat er elke nacht een grote hond komt die keurig nette drollen in mijn tuin draait”, zegt de man tegen de omroep. Hij heeft onder meer een pamflet in het dorp verspreid en de postbode om hulp gevraagd. Afschrikacties zoals prikkeldraad of een groot licht, werken allemaal niet. De bruine viervoeter blijft trouw terugkomen.

De hond gaat al sinds vorig jaar april vakkundig in de tuin te werk. „Wij en onze buren zijn het beu”, valt te lezen op de poster. Vooral het grasmaaien is ’the day after’ een riskante onderneming, vertelt Van der Ploeg. „Als je gaat maaien en je ziet een keutel over het hoofd, dan kun je wel voorstellen wat er gebeurt. Dan schiet de stront alle kanten op.”