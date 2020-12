’Feestverlichting ’s nachts uit? Geen goed idee’

Beide straten worden met alleen de stadsverlichting onvoldoende verlicht, vinden straatmanager Janine Oudman en Biz-voorzitters Charlie Iwan (Warmoesstraat) en Robbert Overmeer (Utrechtsestraat). „In onze winkelstraten zitten horecazaken. We hebben in de Utrechtsestraat horecagelegenheden die tot 4.00 uur in de ochtend open zijn en in de Warmoesstraat tot 5.00 uur. Dan zijn er dus nog steeds veel mensen op straat. Als bezoekers de straat op gaan, willen wij niet dat ze zich onveilig voelen. Feestverlichting draagt bij aan een fijn gevoel op straat”, zeggen zij samen.

Felle kleuren verboden

Afgelopen week presenteerde de gemeente een plan dat in de toekomst regels stelt aan feestverlichting. Zo mogen felle kleuren in de toekomst niet meer. Maar ook moet de feestverlichting om middernacht uit. Dat laatste geldt overigens niet voor de uitgaanspleinen als het Leidseplein en het Rembrandtplein.

Overmeer en Iwan vrezen dat bijvoorbeeld zakkenrollers het makkelijker krijgen als de feestverlichting na twaalven moet doven. Robbert Overmeer: „Het Rembrandtplein ligt hier op een steenworp afstand. Als je daar 24 uur per dag feestverlichting toestaat, dan weet ik wel waar een dealer gaat staan om te handelen. Die zou de Utrechtsestraat als uitvalsbasis gaan kiezen, want hier is het licht uit na twaalven.”

Juist meer verlichting

Op de Warmoesstraat wemelt het helemaal van de straatdealers. „Ook nu nog in deze tijden van corona”, zegt Charlie Iwan. „Op de Wallen hebben we juist meer verlichting nodig. Een jaar of tien geleden hebben we daartoe al een verzoek ingediend bij de gemeente. Helaas zonder resultaat.”

„Met meer straatverlichting is er veel minder kans dat iemand een ruit intikt bijvoorbeeld. Of om illegale dingen te doen. Een steen door het raam gooien, hebben we al eens gehad op de Utrechtsestraat. Dat willen we niet nog een keer. Bovendien registreren camera’s ook beter als de feestverlichting aanstaat, dus een crimineel is duidelijker in beeld te krijgen.”

Het drietal vraagt zich dan ook af waar het voorstel van de gemeente om de feestverlichting na middernacht te verbieden vandaan komt. Zij kennen bijvoorbeeld geen klachten daarover van omwonenden en kondigen aan in verzet te komen tegen de gemeente.

De drie ondernemersvertegenwoordigers snappen best dat het geen kermis moet worden in de stad. In gezamenlijkheid: „Maar wij geven veel geld uit aan de verlichting. Die hebben we het liefst 24 uur per dag aan.”